Camileri sevdirmek annelerin elinde

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Cami Sempozyumu’nda ‘yaşayan cami’ modeline vurgu yaptı. Yaşlanan, suskunlaşan ve gün geçtikçe tenhalaşan bir caminin boynunun bükük olduğunu belirten Martı, yaşayan cami modeliyle medeniyet köklerinde olduğu gibi bugün de camilerin hayatın merkezinde yer alması için gayret gösterdiklerini belirtti. Toplumun bütün kesimlerine camiyi sevdirmenin bir görev olduğunu dile getiren Martı, şunları kaydetti:

KADINA ENGEL OLMAYIN

“Bizler biliyoruz ki çocuklara camiyi sevdirmek, orada beklendiklerini ve istendiklerini hissettirmek hepimizin görevidir. Çocuğun ayağı camiye alışsın. Yüzü camide gülsün istiyorsak çocuğun annesini, kadınları da camiye davet etmek, fitne söylemini bir kenara bırakarak Allah’ın kadın kulları mescitlere gelmek istediğinde sakın onlara engel olmayın buyuran Allah Resul’üne intiba etmek hepimizin görevidir. Cami ile zehirli ideolojilerden korunan gençler için emek vermek hepimizin mesuliyetidir.”

Camilerin çocuk, kadın, engelli ve genç cemaatlere hitap edeceğini dile getiren Martı, “Yani her kesim kendisine cami içerisinde yer bulabilir. Peygamber efendimiz zamanında nasıl toplumun bütün katmanları camideyse, bugün de aynı şekilde olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

DİYANET ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Çocukların ve gençlerin camilere olan ilgisinde annelerin etkisine vurgu yapan Martı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genç nesilleri, küçükleri camiye alıştırmak, caminin canlı ve dinamik olmasını sağlamak ancak o küçükleri anneleriyle birlikte camide var etmekten geçiyor. Bu açıdan biz kadınların camiye katılımını, kadınlara ayrılan cami mekanlarının temizliğini, nezaketini, zarafetini çok önemsiyoruz. Başkanlık olarak da bu konuda çalışmalarımız derin bir şekilde devam ediyor.”