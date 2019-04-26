Camilerin gerdanlıkları asılıyor

Taksim’de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün atölyesinde, Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyalar, dün sabah Süleymaniye Camisi’ne geldi. Ramazanın ilk günü “Ramazan sevgidir” yazacağı, sonrasında değişik yazıların yer alacağı belirtilen mahyanın iki minare arasına yerleştirilmesi için çalışma yapıldı. Bu yıl ramazanın temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘infak’ olarak belirlendiğini, ay boyunca bu konunun işleneceğini dile getiren Yıldız, “Bu konu hakkında yazılar yazılacak ama ilk yazacağımız yazılar her yıl klasik yazılardır. ‘Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı’, ‘Oruç Tut Sıhhat Bul’ gibi yazılar ilk sözlerimiz olacak ama her camide sözler farklı olacak. Mahya asma işine Eyüp Sultan’da başladık. Bugün Eminönü Yeni Camisinde devam ederek İstanbul’daki 6 camiye mahya takma işlemini tamamlacağız. Ardından Edirne’de Selimiye Camisi’ne, sonrasında da Bursa’da Ulu Cami’ye mahya asacağız. Mahya sanatı çok eski bir sanattır. Biz de bu geleceği sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.