Çamlıca Camisi’nde hoşgörü sofrası
Dünyanın farklı noktalarından ve Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçilerin uğrak yeri olan Büyük Çamlıca Camisi’nde, Müslümanların misafirperverliğini göstermek için her gün yemek dağıtılıyor.
Çamlıca Şifahanesi Derneği üyeleri tarafından binbir emekle hazırlanan ve triportörlerle caminin girişine getirilen yemekler, akşam namazından çıkan cemaate ve camiyi görmeye gelen ziyaretçilere ikram ediliyor. Çorba, nohutlu pilav ve hurmadan oluşan yemek, bir ay boyunca yaklaşık 20 bin kişiye ikram ediliyor. Çamlıca Şifahanesi Derneği Sözcüsü Melih Tuğtağ “İstanbul’da 12 ay boyunca 365 gün yemek dağıtma niyetiyle işe başladık” diye konuştu.
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