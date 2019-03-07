Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu. Sabah namazını Çamlıca Camii'de kılan Binali Yıldırım, 'Çamlıca Camii, İstanbul'un heybetine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş' dedi.
- AA
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu.
İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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