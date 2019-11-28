Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı
Çamlıca Tepesi’nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için inşa edilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde sona yaklaşılıyor.
388 buçuk metre yüksekliğindeki kulenin dış cephesindeki son parçalar da monte edildi. Kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor.
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