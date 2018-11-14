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Çamlıca'da ilk ‘sela’ okundu 

Başkan Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca Camii’nde sona gelindi.

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Yüzde 98’i tamamlanan camide bulunan 7 ton ağırlığındaki ana avize ışıklandırıldı. Ses sistemi testleri de sela okunarak yapıldı. Caminin dev kolonlarına yerleştirilen özel hoparlörler sayesinde caminin içinde her köşede ölçümler yapılarak sesin eşit olarak her yere ulaşması sağlandı. Caminin 17 bin metrekarelik alanı tamamen deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplanacak. Bir kaç gün içinde halı döşeme işlemenin bitmesi planlanıyor. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk “Çok sevinçli bir an yaşıyoruz. Camimizin içinde artık ses sistemi testleri sırasında sela okunmaya başlandı. Peyzaj çalışmalarının ardından camii ibadete açılmaya hazır hale gelecek” dedi. En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii’nde 63 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. 

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