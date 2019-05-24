Yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi

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Çamlıca'da yıldırım düşmesi böyle görüntülendi

Çamlıca Televizyon kulesi üzerine düşen yıldırım kameraya yansıdı.

  • DHA
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İstanbul'da gök gürültü sağanak yağış etkili oluyor. Anadolu yakasında yağışa şimşek ve yıldırımlar da eşlik ediyor. Çamlıca Televizyon kulesi üzerine düşen yıldırım kameraya yansıdı.

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