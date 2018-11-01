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Çamlıca’ya 3 boyutlu aydınlatma  

Yapımına 29 Mart 2013’te başlanan ve ibadete açılmasına sayılı günler kalan Çamlıca Camii şehrin uzak noktalarından da rahatlıkla görülebilmesi için ‘üç boyutlu aydınlatma sistemi’ ile aydınlatıldı.

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Daha önce minareleri aydınlatılan caminin  görüntüsü, İstanbul’un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı. Çamlıca Camii, İstanbul Boğazı’nın bir diğer yakasından, tarihi yarımada sırtlarından ve Eminönü’nden objektiflere böyle yansıdı.   

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