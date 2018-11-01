Çamlıca’ya 3 boyutlu aydınlatma  

Daha önce minareleri aydınlatılan caminin görüntüsü, İstanbul’un gece silüetine yeni bir boyut kazandırdı. Çamlıca Camii, İstanbul Boğazı’nın bir diğer yakasından, tarihi yarımada sırtlarından ve Eminönü’nden objektiflere böyle yansıdı.