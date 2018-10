Can simidi ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan mültecinin hikayesi yürekleri burktu Çocuk can simidine 1 ekmek bağlayarak Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan Nur Muhammed’in dolandırıldığı, son parasıyla ise 1 ekmek ve çocuk can simidi aldığı ortaya çıktı.