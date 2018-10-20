Can simidi ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan mültecinin hikayesi yürekleri burktu

İçmeler mevkisinden can simidi giyerek yasa dışı yollarla İstanköy adasına geçmeye çalışan Nur Muhammed isimli mülteci tur teknesi kaptanı tarafından kurtarılmıştı. “Black Angel” isimli tur teknesi turistleri mavi yolculuğa götürürken Pakistan uyruklu 38 yaşındaki Nur Muhammed ile karşılaştı. Rotasını Nur Muhammed’in bulunduğu noktaya çeviren tekne kaptanı mülteciyi kurtarmak için büyük çaba sarf etmişti. Nur’u o halde gören turistler ise önce şok olmuştu. Tekneye alınan Nur Muhammed elinden bırakmadığı poşeti açan kaptan içerisinde çıkan 1 ekmek bulmuş. Turistleri ve tekne personelini üzen olayın ardından Nur Muhammed Sahil Güvenliğe teslim edilmiş oradan ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

2 bin 800 lirasını çalmışlar

Bodrum’a gelirken kaçakçıları tarafından dolandırılarak, cebinde bulunan 2 bin 800 lirasının çalındığı öğrenildi. Bodrum’a geldikten sonra Yunanistan’a kaçmak için bir yol arayan Nur Muhammed cebinde son kalan parasıyla 1 ekmek ve bir çocuk can simidi alıp Bodrum’un içmeler mevkiinden denize açıldı. Can simidine bağladığı ipe ekmeğini asan Nur yaklaşık 4 saat boyunca Ege denizinde yüzmeye başladı. Karaada açıklarından bitkin ve baygın bir halde bulunan Nur Muhammed'in hikayesi yürekleri dağladı.

Bana bilet vermiyorlar

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürülen Nur Muhammed gazetecilerin sorularına yanıt vererek, "2 bin 800 liramı aldılar. Ben de şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Yunanistan’a gitmek istiyorum ama bana bilet vermiyorlar” dedi.