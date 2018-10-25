Çanakkale Boğazı'nı bu akşam Dolunay süsledi

Ekim ayının son günleri yaşanırken, Dolunay da kendisini göstermeye başladı. Akşam saat 19.00 sıralarında şehrin üstünden yavaş yavaş yükselen Dolunay, sarı rengi ve büyüklüğüyle dikkat çekti.

Kentin üzerinde adeta bir fon oluşturup, Çanakkale'ye ayrı bir güzellik kattı. Kilitbahir Köyü sahilinden net şekilde izlenen büyüleyici manzara, boğazda yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotlarla da kartpostallık bir kareye dönüştü. Hem sahildekiler, hem feribottakiler Sonbahar mevsiminin Dolunay'ını büyük bir keyifle izledi.