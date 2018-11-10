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Çanakkale'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü Akliman sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Afganistan uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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