Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya çıkarılmasıyla çalışmalar devam ediyor.

Parion Antik Kenti kazı heyetinin başkanlığını yapan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve desteği, İÇDAŞ AŞ'nin resmi sponsorluğunda kazıları sürdürdüklerini söyledi.

Bu sene çalışma yaptıkları alanlardan birinin de Parion'un güneyindeki Tavşan Dede nekropolü olduğunu belirten Keleş, "Burada restorasyon amaçlı yaptığımız zaruri kazı çalışmalarında özellikle bir mezar bizi son derece heyecanlandırdı. Bir kadın mezarı ancak işin ilginç tarafı mezarda ele geçenler. Ele geçen buluntular bu kadının bir hekim olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

- "HYGİEİA" MOTİFLİ MERMER BLOK BULUNDU

Antik kaynaklara göre, Parion'da Ophigenler'in yılan zehri kullanarak Roma döneminde birtakım tedaviler yaptıklarını anlatan Keleş, şöyle devam etti:

"Geçen yıllarda hamam giriş kapısının üzerinde Hygieia motifinin yer aldığı bir mermer blok bulduk. Bu mezarla o buluntuyu birleştirdiğimizde Parion'da sağlık sektörünün çok gelişmiş olduğunu, bu hekimin Ophigenler sülalesine ait bir kadın hekim olabileceğini de ileri sürebiliriz. Bunu söylemek şu an için çok iddialı bir açıklama olabilir ama bütün bu buluntuları birleştirdiğimiz zaman Strabon’un vermiş olduğu bilgiler neden doğru olmasın. Bunu bu noktada dile getirebiliriz."

Keleş, kadın hekime ait mezarın milattan sonra 1. yüzyıla tarihlendiğine işaret ederek, "Bakıldığı zaman 1900 yıl önce de Parion’da kadınların hekimlik yaptığını bize gösteren en önemli arkeolojik delillerden bir tanesi." dedi.

- "PARİON BİR LEJYON KOLONİSİ"

Bu seneki çalışmalarda ele geçen buluntulardan birinin de baş tarafı kırık lejyon kartalı olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Parion'un hem sikkeler hem tiyatroda geçen epigrafik (yazı bilimi) belgelerden ve antik kaynakların vermiş olduğu bilgilerle buranın bir lejyon kolonisi olduğu aşikar. Bu tip lejyonu simgeleyen kartalın ele geçmesi antik kaynakların vermiş olduğu bilgileri doğrular nitelikte. Bu da bizim için son derece önemli. Yani uzun yıllardır buranın bir lejyon kolonisi olduğunu söylüyorduk, ele geçen bu tür arkeolojik veriler bütün bu yazılanların doğru olduğunu ispatlayan arkeolojik veriler olarak kayda girmiş durumda. Parion bir lejyon kolonisi. Yani Roma ordusundan emekli askerlerin bilinçli olarak yerleştirildiği bir antik kent. Koloni demek, para ve güç demek. Bunu, yapmış olduğumuz kazılarda ele geçen mimari buluntularla da net olarak görebiliyoruz."