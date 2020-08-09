Çanakkale'de 2 genç denizde akıntıya kapıldı

AA 09 Ağustos 2020 Pazar 20:50 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 20:50

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu, diğerini arama çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildi.

Kumburun köyü sahilinde deniz kenarında bulunan küçük adacığa fotoğraf çekmek için geçmeye çalışan Aras Kadıoğlu (19) akıntıya kapıldı.

Arkadaşının akıntıya kapıldığını gören Kaan Kemal Kaya (20) da Kadıoğlu'nu kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra 2 kişinin suda kaybolduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda Aras Kadıoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Kadıoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaybolan Kaya'nın bulunması için suda başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı bildirildi.