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Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç-Çan karayolunda yaptıkları kontroller sırasında Ayhan A. yönetimindeki 36 VG 6048 plakalı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 6'sı kadın, 14'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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