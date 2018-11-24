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Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Behramkale köyü Kadırga koyuna operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen, saklandıkları inşaat halindeki bir evin yakınında yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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