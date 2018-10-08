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Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Acıdere mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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