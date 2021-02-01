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Yaşam

Çanakkale'de 9 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 23:33 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:33
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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