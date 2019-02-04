Çanakkale'de kayıp 4 gençten 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobil bulundu. Kayıp 4 gençten 3'ünün cenazesi araçtan çıktı.
- İHA
Cumartesi günü akşam saat 21:30 sularında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araç bulundu.
Bugün bölgede jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polisin de katıldığı 200 kişilik ekip tarafından aramalar yapıldı. Saat 15:00 sularında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ait metal detektörlerle yapılan yüzey taraması sonucunda aracın yeri tespit edildi. Daha sonra dalgıçlar çayın içinde yüzerek otomobilin yerini tespit etti.
Kayıp 4 gençten 3'ünün cenazesi araçtan çıktı.
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