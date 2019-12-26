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Yaşam

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.

AA26.12.2019  23:41 - Güncelleme: 26.12.2019  23:41
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, G.A. idaresindeki 45 PY 654 plakalı kamyon, Körüktaşı köyü yol kavşağında devrildi. 
 
Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 50 düzensiz göçmenden 32'si yaralandı.
 
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
 
Yaralılardan 25'i Ezine Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olan 7 kişi ise Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
 
Kazadan yara almadan kurtulan göçmenler ise Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
 
Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla sürücü G.A. gözaltına alındı.

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