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Çanakkale'de fırtına uyarısı nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri ile Güney Marmara'daki adalara yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

  • DHA
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Çanakkale Boğazı ile Adalar'a deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Güney Marmara hattında bugün saat 19.00 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, yarın sabah Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, yarın Güney Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, Marmara Adası'ndan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 seferlerinin de yine hava muhalefeti nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.

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