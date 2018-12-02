Çanakkale'de göçmen operasyonu

Edinilen bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü altı mevkiindeki zeytinlik alanda bir grup olduğunu tespit etti. Ekiplerin burada yaptığı kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.