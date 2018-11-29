Çanakkale'de ineğin teptiği kişi öldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, ineğin teptiği kişi hayatını kaybetti.
- AA
Şap köyünde yaşayan Ali Kaya, ahırda süt sağarken, ineğin tepmesi sonucu ağır yaralandı.
Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine, köye gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaya'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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