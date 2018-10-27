Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ve özel eğitimli K9 uyuşturucu köpeği Şila'nın da desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok çeşitli uyuşturucu madde ve bunların satışından sağlanan paralar ele geçirildi. Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, G.Ç. (65) adlı kadın ile A.B. (25) ve B.B. (25) gözaltına alındı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan1'i kadın, 3 şüpheli Çanakkale Cezaevi'ne gönderildi.