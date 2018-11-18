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Yatalak babasını vahşice öldürüp intihara kalkıştı

ÇANAKKALE’de, Celal Pişkin (54), yatalak babası Ali Pişkin’i (80) boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek isteyen Pişkin, gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, saat 04.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak’ta meydana geldi. Eşini 2016 yılında kaybeden Ali Pişkin, hastalığı nedeniyle yatalak olup, oğlu Celal Pişkin ve gelini Nursel Pişkin’le yaşamaya başladı. Nursel Pişkin kendi annesini hastaneye götürdüğü sırada, Celal Pişkin, babasıyla evde baş başa kaldı. Celal Pişkin, henüz bilinmeyen nedenle Ali Pişkin’i boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Pişkin, daha sonra aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek istedi.
 
Nursel Pişkin, eve döndüğünde, kayınpederinin cansız bedeniyle karşılaşırken, eşinin de yaralı olduğunu gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Celal Pişkin’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Celal Pişkin, tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek, sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Pişkin, adliyeye sevk edildi. Celal Pişkin, adliyeye götürülmek üzere polis merkezinden çıkarılırken, gazetecilerin "Babanızı neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

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