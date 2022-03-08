Canan Karatay resmen açıkladı! Öyle bir öneri verdi ki... Uyurken kilo vereceksiniz

8 Mart 2022 Salı 01:43 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 01:44

Diyet yapmakta zorlanan bir çok kişi nasıl kilo vereceğini araştırıyor. Ünlü doktor Canan Karatay diyet yapmadan da kilo vermenin mümkün olduğunu açıkladı. Uyurken bile kilo vermeniz mümkün diyen Canan Karatay'ın önerileri şu şekilde...

CANAN KARATAY'IN 3 ÖNERİSİ...

"D vitamini eksik ise zayıflamak çok zor. Bunun için yaz aylarında güneşten sık sık faydalanmalı, kışın ise takviyeler ile D vitamini ihtiyacınızı gidermelisiniz. D vitamini içeren yiyecekler arasında balık, süt, tereyağı, yulaf ezmesi ve yumurta gibi yiyecekler yer alıyor."

"Canan Karatay'a göre aspartam olarak bilinen E-951 kodlu katkı maddesinin zehirden bir farkı yok. Vücuda girdiği anda alkole dönüşen bu katkı maddesi yapay tatlandırıcılarda ve light ürünlerde sıklıkla bulunuyor. Kanser hücrelerini besleyen bu maddelerden uzak durmanız için light ürünleri tüketmekten sakınmalısınız."

"Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz ambalajlı gıdalar kısırlıktan kansere kadar birçok önemli sağlık sorununa yol açabiliyor. Sağlıklı bir yaşam için ambalajlı gıdalardan uzak durmanızda fayda var."