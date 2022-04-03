Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! ''İftar ve sahurda sakın yapmayın''

Ünlü doktor Canan Karatay Ramazan ayında oruç tutanlara beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Peki iftarda nasıl beslenmeli? Sahurda neler yenmeli? Canan Karatay dikkat edilmesi gereken besinleri ve neler tüketilmesini şu şekilde sıraladı...

CANAN KARATAY: ASLA TÜKETMEYİN

Ramazan ayında oruç tutarken gün içerisinde uzun süre açlık ve susuzluk hissettiğimizden dolayı Canan Karatay sahurda bol su tüketilmesini tavsiye ediyor. Ünlü doktor sahurda bol süt, şekersiz çay ve ayranın içilebileceğini öneriyor. Gün içerisinde enerjik kalmak için ise taze sıkılmış kahvesi fincanı büyüklüğünde meyve suyunun içilmesini öneriyor. Canan Karatay'ın Ramazan'da kesinlikle tüketilmesine karşı olduğu besinler ise: Tatlı, bal, reçel gibi yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar.