Canavar kocadan pişkin savunma

Gaziantep’te 23 Ağustos’ta doğum yapan 8 yıllık karısı Güldane Yırtıcı’yı 7 yerinden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı’nın yargılanmasına, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davacı Güldane Yırtıcı ile şahitleri olan ablası ve annesinin iddiaları dinlenirken, sanık Ahmet Yırtıcı da savunmasını yaptı. Hakkındaki adam öldürmeye tam teşebbüs iddialarını reddeden Yırtıcı amacının öldürmek olmadığını savundu.

KORKUTMAK İSTEDİM

Mahkeme huzurunda savunmasını yapan zanlı, “Amacım öldürmek değildi. Eve dönmesi için korkutmak istedim. Ben böyle olmasını istemezdim. Öldürmek isteseydim üçünü de (Güldane Yırtıcı, annesi ve ablası) orada öldürürdüm. Şu an burada benim ceza almam için yalan ifadeler kullanılıyor” şeklinde konuştu. Müşteki Güldane Yırtıcı da gözyaşları içerisinde olay anını anlatarak, “O gün doğum yapmıştım. Çocuğumu kucağıma almıştım. O sevgiyi babası da tatsın diye haber verelim dedim. Sonra geldiğinde eve dönmemi istedi. ‘Karnımda bebeğim varken beni boğarak öldürmeye kalktın’ dedim ve kabul etmedim. ‘Aklını başına al’ dedi sonra gitti. Saat 23.00 civarında tekrar geldi. Bebeği özlediğini düşündüm önce, sonra eve dönmem için ısrar etti. ‘Hamileyken şiddet uygulayan bir eve dönmem’ dedim. Sonra belinden bıçağı çıkarıp saldırdı” diye konuştu.

‘ADALETE GÜVENİYORUM’

Eşinin kendisini tasarlayarak öldürmeye çalıştığını söyleyen talihsiz kadın sanığın en ağır cezayı almasını istediğini vurguladı. Mahkeme görevsizlik kararı vererek, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine, Sanık Yıkıcı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.Duruşma sonrasında konuşan Güldane Yırtıcı, “Ben sadece adalete güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.