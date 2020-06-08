İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7923
  • EURO
    7,6772
  • ALTIN
    370.547
  • BIST100
    109637
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yaşam

Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İHA08 Haziran 2020 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:59
ABONE OL

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çankırı merkezli Çorum, İstanbul ve Kastamonu’da çok sayıda polis memurunun katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde aparatlar ele geçirildi

Gözaltına alınan Ö.Y., H.Y., O.M., S.C., S.C., R.Y., H.E., M.Y. ve F.M. ifadeleri alınmak üzere Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu kullanımı için aparatlar, tabanca, bıçak, av tüfeği ve 50 gram bonzai ele geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli şahıs korona virüs tedbirleri amacıyla koruyucu kıyafet ve maskelerle emniyete götürüldü.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Bakanlık hazırladı, Türkiye'nin doğal güzelliği gözler önüne serildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.