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Yaşam

Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, bir kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldü, diğerleri ise hastanede tedavi altına alındı.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 21:59 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 21:59
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İlçeye bağlı Ilısılık köyündeki kömür ocağında açığa çıkan karbonmonoksitten 4 işçi etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Diğer işçilerin yardımıyla ocaktan çıkarılan işçiler, ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karbonmonoksitten etkilenen işçilerden İbrahim Ağman (39), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AFAD ekiplerinin ocakta yaptığı incelemede, işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi.

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