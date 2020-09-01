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Yaşam

Çankırı'da köylerin karantina süresi tekrar uzadı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde bulunan Bugay ve Çukurören köylerinde alınan karantina kararı uzatıldı.

IHA01 Eylül 2020 Salı 21:12 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 21:12
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 14 gün süre ile tekrardan uzatılmasına karar verildi. Korgun Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugay köyünün karantina süresinin 27.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün, Çukurören köyünün 28.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün daha uzatılmasına, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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