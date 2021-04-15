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Yaşam

Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar

İstanbul Ataşehir'de canlarını hiçe sayıp, elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kabloları kesme anı kameraya yansıdı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:18
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Ataşehir'de 3 şüpheli Küçükbakkalköy Kozyatağı bağlantı yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları gözüne kestirdi.

Şüphelilerden biri elindeki makasla kabloyu kesti.

Bu sırada polis ekipleri, kabloları kesip alan şüphelileri fark etti.

Polisle şüpheliler arasında kısa süren kovalamaca yaşandı. Şüpheliler Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kabloları kesme anları kameralara yansıdı.

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