Cansuyu Derneği Mali’de cami açtı
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mali’nin başkenti Bamako’da hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yaptırdığı Hz. Bilal Cami’nin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa bölge halkı, Cansuyu Derneği İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, Cansuyu Dış ilişkiler Birimi’nden Mesut Ceylan ve Fırat Aydın katıldı. İki bin 600 metrekarelik arsa üzerine 270 metrekare olarak inşa edilen camide 600 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek. Cami açılışından sonra 55 bin muhtaca gıda dağıtımı yapıldı. Cansuyu ekipleri, 6 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanlarını kesip etlerini dağıttı.
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