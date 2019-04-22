Çarpıcı tespit: Yakın arkadaşların beyin dalga boyları da aynı

Yakın arkadaşlar, aynı dalga boyunda olduklarını düşünmekten hoşlanırlar. Ve bu konuda hatalı değiller.

Dartmouth College'daki araştırmacılar, yakın arkadaşların beyin taramalarını inceledi ve beyinlerinin dünyaya benzer şekillerde tepki verme eğiliminde olduğunu buldu.

Araştırmacılar bir sonraki adım olarak, sadece beyin aktivitesine dayanarak kimin kiminle arkadaş olacağını tahmin etmenin mümkün olup olmadığını görmek istiyor.

Dartmouth'ta Psikoloji ve Beyin Bilimleri Doçenti ve araştırma çalışmasında kıdemli yazar Thalia Wheatley, "Bence, hepimiz nedenini bilmesek de arkadaşlarımızla dünyayı aynı şekilde gördüğümüze dair bir sezgiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz." diyor.

Bu sezgiye bilimsel katkıda bulunmak için, Wheatley ve meslektaşları çalışmalara başladı. Ekip sosyal bağlantıları olan 280 Dartmouth lisansüstü öğrencisinin kayıtlarını buldu ve bunlar üzerinde araştırma yapmaya başladı.

Öğrenciler birbirlerine yakınlık derecelerine göre birinci, ikinci ve üçüncü dereceden yakınlık olarak 3 gruba ayrıldı.

Daha sonra, sosyal ağa yakınlık ve sinirsel benzerlik arasındaki bağlantıları gözlemlemek için öğrencilere klasik komedi, çeşitli politik videolar, bilim ve müzik videoları gibi çeşitli videolar gösterildi. Bu izleme esnasında öğrencilerin nöral aktiviteleri bir fMRI tarayıcısıyla kaydedildi.

Beyin aktivitesi tarama sonuçları, kişilerin yakınlık dereceleri ile aynıydı.

Wheatley, üst üste binen sinirsel aktivitenin, ağdaki daha yakın bağlantılar arasında bu kadar yaygın olmasına şaşırdı. Wheatley ve meslektaşları, dikkat dağılımına, duygusal tepkilere ve üst düzey akıl yürütmeye dahil olan beyin alanlarının, arkadaşların “çevrelerine nasıl katıldıkları, yorumladıkları ve duygusal olarak tepki gösterdikleri konusunda son derece benzer olduklarını” belirten sosyal ağın yakınlığı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirtti.

Bu, bir bulgunun sosyal spekülasyondan ziyade fiziksel verilere dayandırılmasıdır. Daha önce fiziksel özellikleri ve demografik değişkenleri değerlendirerek arkadaşlıkları bir araya getirmeye çalışan önceki çalışmalar eksik veya tutarsız olma eğilimindeydi.

Wheatley ve arkadaşları, kimin kiminle arkadaş olacağını tahmin edip edemeyeceklerini görmek için çalışmalarını devam ettirmeyi düşünüyor.

Wheatley, "Elbette insanın, dostluklarını etkileyen ve karmaşıklaştıran, tanımlanmasını ve kategorilendirilmesini zorlaştıran birçok yön vardır. Yakın arkadaş olan insanlar her şeye benzer şekilde cevap veremezler. Ayrıca arkadaş olarak kabul ettiğimiz insanların farklı şeylere sinirlenebileceği zamanlar da vardır. Yetiştirmede, eğitimde ve arka plandaki paralellikler deneyimlerimizi ve algılarımızı şekillendirmede rol oynayabilir." diyor.

Wheatley devamında, "İnsanların bilmek isteyecekleri, ancak henüz bilmediğimiz şey, insanların doğal olarak kendilerine daha benzer insanlara yönelmesi gerçeği. Ayrıca çok fazla ortak deneyime sahip olduktan sonra, beynimiz zaman içinde daha benzer hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Ancak bu çalışmanın insanları benzer yapan şeyin ne olduğunu bulmak için tasarlanmadığını belirten Wheatley, "Sinirsel tepkilerin arkadaşlar arasında daha benzer olduğunu görüyoruz ve şimdi sıradaki soruları soruyoruz: Neden böyle? Ve bu çok heyecan verici." dedi.