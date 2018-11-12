Çatalca'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Kaleiçi Mahallesi'nde kentsel sit alanlarında bir binanın çevresinde iş makinesiyle kazı yapıldığının görülmesi üzerine, kazı yapan H.Y., İ.Y., İ.A., M.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli hakkında, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Ekipler, sit alanlarında yapılan kontroller sırasında 27 Ekim'de de Ferhatpaşa Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aranan araçta, jeneratör ve elektrikli kırıcı ele geçirildi.

Define aramak için bölgede oldukları iddiasıyla araçtaki M.T. ve S.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.