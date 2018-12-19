Çatıya konan minibüs görenleri şaşırtıyor

Amasya'da oto kurtarıcılık yapan Ümüt Kaya, uzun süredir kullandığı 1994 model minibüsünü artık eskimesine rağmen satmadı ve bir yıl önce vinç yardımıyla tek katlı betonarme ofisinin üzerine taşıdı. Evli ve 4 çocuğu bulunan Kaya, "Hurdaya vermeye kıyamadım. Sağa, sola koyduk. En son karar alıp çatıya koyduk. ‘minibüs kondu’ oldu” dedi.

Binanın betonarme olduğu için yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki minibüsü taşıyabileceğini düşündüğünü, ayrıca motor kısmını söktüğünü açıklayan 38 yaşındaki Kaya, "Çok fotoğrafını çeken var. Yoldan geçenler ‘Arabayı nereye koymuşlar’ diyerek dönüp şaşkınlıkla bakıyorlar. ‘Araç kaza yapmış ve buraya uçmuş’ diye paylaşım yapanlar da var” şeklinde konuştu.

Kaya’nın komşusu Erdal Demir de çatıdaki minibüsü ilk gördüğünde bir süre şaşırdığını ancak sonradan alıştığını söyledi.