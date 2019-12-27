Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu

27.12.2019 03:17 - Güncelleme: 27.12.2019 03:17

20 yıl önce Ziraat Fakültesinde Zootekni Bölümü öğrencisiyken okul harçlığını çıkarmak için çalışmaya karar veren Doğru, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Konya Devlet Tiyatrosunda çaycı olarak işe başladı. Hayatında ilk kez izlediği tiyatroya hayran kalan Doğru, bu sanatla ilgilenmeye karar verdi. Tiyatro aşkı nedeniyle okuduğu bölümü bırakan Doğru, konservatuvar eğitimi sonrası azimle yürüdüğü bu yolda önce oyuncu, sonra da Konya Devlet Tiyatrosunun müdürü oldu. Çaycılık yaptığı sırada izlediği ilk tiyatro oyunundan etkilendiğini belirten Doğru “Başladığım yerle şu anda olduğum yer arasında hiçbir fark yok. Önemli olan aynı çatı altında olmak. Burada çay verirken de çok mutluydum, şimdi daha mutlu oldum. Bu tiyatroya sanat yönetmeni olabildim” dedi.