Çaykara'da yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Sultan Murat Yaylası’nda başlayan kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aşırı kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri 6 kişinin mahsur kaldığı yaylaya ulaştı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.