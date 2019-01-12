Cemalettin Latiç’in eserleri Türkçe’de

Boşnak Edebiyatı’nın en güçlü temsilcilerinden, Bosna Hersek’in milli şairi Cemalettin Latiç’in eserleri Türkçeye çevrildi. Latiç’in, ilk etapta üç kitabı okurlarla buluştu. Okur Kitaplığı etiketiyle çıkan “Çarın Gözleri”, “Gazi Hüsrev Bey” ve “Gel En Sevgili” kitaplarının tanıtımı, dün Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde yapıldı. “Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü” sahibi Cemalettin Latiç, Türkiye’de kitaplarının yayınlanmasından dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek “Kitaplarımın Türkçe olarak yayınlanmasını, sadece bir yazarın kitaplarının yayınlanması olarak görmüyorum. Bağları yaklaşık 1.5 asırdır kopuk olan iki kardeş milletin genel olarak kitleler halinde birbirleriyle yeniden tanışması, buluşması, görüşmesi olarak görmek daha doğru olur” dedi.

ÜSTAD’IN ŞİİRLERİNİ DİLİMİZE ÇEVİRECEĞİM

Latiç, kendilerinin de çok sayıda Türk yazarın eserinin Boşnakça olarak yayınlanması için çalışacaklarını belirterek “Son yıllarda her alanda Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağlar güçlendi. Bosna’da yabancı dil olarak Türkçeye olan ilginin süratle artması bizi memnun ediyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bosna Hersek Federal Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttükleri ‘Kardeş Okul-Tercihin Türkçe’ programıyla Bosna’da Türkçe, Türkiye’de Boşnakça dili okutulmaya başladı. Ben de Türkçeyi öğrenmeyi kendime görev edindim. İnşallah Türkçeye belli bir seviyede hakim olduktan sonra başta Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un, zamanla da Yunus Emre’nin şiirlerini Boşnakçaya çevireceğiz” diye konuştu.

‘GAZİ HÜSREV BEY’ TİYATRODA

“Çarın Gözleri”nde gençlere, “Gazi Hüsrev Bey”de sanat ve kültür dünyasına, “Gel En Sevgili”de ise tasavvuf dünyasına hitap etmeye çalıştığını vurgulayan Latiç, şöyle devam etti: “Gazi Hüsrev Bey, tiyatro oyunu şeklinde yazıldı ve ekim ayında Saraybosna’da sahnelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu oyunun İstanbul’da Türkçe olarak sahnelenmesini sağlayacak.” Latiç, Türkçeye çevrilen diğer kitaplarının da zaman içerisinde okuyucuyla buluşacağına işaret ederek, “Yakın zamanda ‘İslam Daha İyidir’ ve ‘Mevlid-i Şerif’ kitaplarım çıkacak. Bunların haricinde, Aliya İzetbegoviç’i ve Genç Müslümanlar hareketini anlattığım romanım yayınlanacak. Biz İzetbegoviç ile birlikte istiklal mücadelesi verdik ve hapis yattık. Cumhurbaşkanlığı yıllarında da danışmanı olarak çalıştım. Bu çok yeni ve canlı olayları yaşayan bir roman olarak kaleme aldım. Yaklaşık bin sayfalık bu kitabı 3 cilt halinde yayınlayacağız.” ifadelerini kullandı.