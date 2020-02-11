'Cemşit' polis ekiplerinin maskotu oldu

Bakımsız yavru kedi, 16 ay önce Samsun-Ordu kara yolundaki polis uygulama noktasına sığındı. Kedinin bakımını Tekkeköy Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Hüseyin Celep yaptı. Uygulama noktasındaki polisler, sahiplendikleri kediye emekli olan arkadaşlarının adı "Cemşit"i verdi. Polislerin beslediği "Cemşit" uygulama noktasından ayrılmıyor. Emniyet personelinin etrafında dolaşan kedi, gün içinde oyun oynayarak zaman geçiriyor.