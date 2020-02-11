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Yaşam

'Cemşit' polis ekiplerinin maskotu oldu

Samsun'da Tekkeköy Emniyet Müdürlüğünün polis uygulama noktasına sığınan sokak kedisi polislerin maskotu haline geldi.

AA11.02.2020  11:29 - Güncelleme: 11.02.2020  11:29

Bakımsız yavru kedi, 16 ay önce Samsun-Ordu kara yolundaki polis uygulama noktasına sığındı. Kedinin bakımını Tekkeköy Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Hüseyin Celep yaptı. Uygulama noktasındaki polisler, sahiplendikleri kediye emekli olan arkadaşlarının adı "Cemşit"i verdi. Polislerin beslediği "Cemşit" uygulama noktasından ayrılmıyor. Emniyet personelinin etrafında dolaşan kedi, gün içinde oyun oynayarak zaman geçiriyor.

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