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Yaşam

Cenazede depreme yakalandılar! Tekbir getirerek sarsıntının bitmesini beklediler

Bingöl'de dün 5.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesi, bu sabah 5.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem sırasında cenaze töreninde bulunanlar, Tekbir getirerek depremin bitmesini bekledi.

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DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 16:59 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:39
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.51’de meydana geldi. Yerin 7.01 büyüklüğünde olan deprem, Karlıova ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DEPREME ŞEHİT CENAZESİ İÇİN CAMİDEYKEN YAKALANDILAR

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü depremde şehit olan Cengiz Pullu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi Ulu Cami'de hissetti. Bakan Soylu ve cami önünde bulunanlar, sarsıntının geçmesini bekledi. 

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