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Yaşam

Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga! 1'i çocuk 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA29 Mayıs 2022 Pazar 08:54 - Güncelleme:
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Olay, gece, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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