Cep telefonu kutusundan altın sikke çıktı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapmayı planlayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bir kargo şirketinden paketle ayrılan şüpheliyi durdurdu.

Pakette yapılan aramada, cep telefonu kutusuna gizlenmiş 220 altın sikke bulundu.

Zanlı gözaltına alındı.