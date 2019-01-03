Ceren Damar cinayetiyle ilgili korkunç paylaşıma soruşturma başlatıldı
Araştırma görevlisinin öldürülmesinin ardından korkunç paylaşımı yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
- DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çankaya Üniversitesi'nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili ‘Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar’ şeklinde paylaşım yapan şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır.
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