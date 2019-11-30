Ceren’in katiline ağır müebbet istendi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel’i kendisini sınavda kopya çekerken yakaladığı gerekçesiyle çalışma odasında önce tabancayla vuran, ardından da 17 kez bıçaklayarak hunharca öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hikmet, Şenel’in annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar ve eşi Levent Şenel hazır bulundu. Sanık Hikmet’in takım elbiseli ve traş olmuş şeklide geldiği duruşmayı, Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile kadın örgütü üyeleri de takip etti.

SANIK AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Cinayetten sonra poliste verdiği ifadede Ceren Damar Şenel’i ‘kopya çekerken yakaladığı’ için öldürdüğünü itiraf eden sanık Hikmet, davanın ilk duruşmasında cezasına hafifletici sebep arayan avukatı Vahit Bıçak’ın yönlendirmesiyle ağız değiştirmişti. Şenel ile aralarında ilişki olduğunu ileri süren Hikmet, ‘Bana kız arkadaşımdan ayrılmam için baskı yapıyordu. Kendisiyle geleceğe dönük bir planım yoktu. Sevdiğim kadını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim” gibi ifadelerini kullanmıştı.

KIZIMA İFTİRA ATTILAR

Şenel’in babası Mustafa Damar, dün Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada “Birinci duruşmada kızıma iftiralar atıldı. Dava mecrasından saptırılmaya çalışıldı” dedi. Kendilerine arabuluculuk teklifleriyle gelindiğini de söyledi.

Duruşmada dinlenen şahitler, sanık Hasan İsmail Hikmet ile Ceren Damar Şenel arasında öğrenci-öğretmen ilişkisinin dışında bir beraberliğin söz konusu olmadığını dile getirdi. Sanık Hikmet ise avukatı Vahit Bıçak’ın sağlık sorunu sebebiyle duruşmaya katılmamasını gerekçe göstererek savunma yapmadı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın esas hakkındaki görüşünü sorduğu Cumhuriyet Savcısı, sanık Hikmet hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Hikmet hakkında ayrıca ‘silahla tehdit’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası da istendi. Duruşma, 24 Ocak 2020’ye erteledi.