CERN’de Türk uzmanlara görev

Projede, Ege Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerinin yer aldığını söyleyen EÜ Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rena Çiftçi, “Prototipin yapımında en ileri vakum teknolojisi kullanacağız. Türkiye’ye de yeni bir teknolojiyi kazandıracağız. Eğer başarılı olursak, gelecekte CERN’de yapılacak olan 100 km çevre uzunluğuna sahip FCC çarpıştırıcısının inşası sırasında ilan edilecek ihalelerde Türk firmaları kendi varlıklarını ortaya koyabilecek” dedi.