Cesetsiz cinayet davasında tahliye

İzmir’de yaşayan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz (28), iddiaya göre 2018’de son olarak Doğan’ın sevgilisi Haydar Sırça’nın (57) Dikili ilçesindeki evinde görüldü. İkiliden daha sonra haber alınamadı.

ANNE İZ SÜRDÜ

Doğan’ın annesi kayıp kızını bulmak için önce polise başvurdu, ardından da bir televizyon programına başvurarak kızının izini sürmeye çalıştı. Doğan ve Deniz’in cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruldu. İkilinin kaybolmadan önce son görüştükleri isim olan ve cinayetle suçlanan Sırça, iddiaları reddederek, Doğan ve Deniz’in o gün habersiz bir şekilde evden ayrıldıklarını öne sürdü. Sırça, cinayet şüphelisi olarak 2018’de tutuklandı. 2 kişiyi öldürüp gömdüğü ileri sürülen Sırça’nın çiftlik evinde, polis ekiplerince eğitimli köpekler ve iş makinaları ile arama gerçekleştirildi. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktullerin telefonlarından alınan son sinyalin katil zanlısıyla aynı noktadan geldiği bilgisi paylaşıldı. Sırça’nın cesetleri yok ettiği her ne kadar cesetler bulunamasa da şüphelinin cinayetleri işlediği gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bergama Ağır Ceza Mahkemesi davayı kabul etti.

HUKUKA AYKIRI KARAR

Sevgilisi Doğan’ı ve arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sırça, geçtiğimiz gün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen zanlı, tahliyeseni talep etti.Sırça’nın avukatı Mehmet Onat Vural savunmasında, savcılık makamının soruşturmada eksik araştırma yaptığını söyledi. ‘Ceset yoksa ölümde yoktur’ mantığının kavranması gerektiğini ifade eden avukat, sanığın tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti. Heyet Sırça’nın suç vasfının değişme ihtimalinin olduğu, delillerin toplanmış oluşu, sanığın delil karartma şüphesinin olmayışı, uzun süredir tutuklu bulunması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.