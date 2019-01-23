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Çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3'ü cezaevi firarisi, 8 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 10 araç da operasyonlar sırasında ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. 

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