Çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyon ile çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3'ü cezaevi firarisi, 8 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 86 kişiyi yakaladı. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 10 araç da operasyonlar sırasında ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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