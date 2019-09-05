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Çeşme ve Dikili açıklarında 113 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında düzenlenen 3 operasyonda, lastik botlarla yurt dışına geçmeye çalışan toplam 113 kaçak göçmen yakalandı.

  • DHA
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Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, salı günü saat 08.00 sıralarında, lastik botla kaçak geçiş yapan bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu olan 13'ü erkek, 8'i kadın ve 13'ü çocuk 34 kaçak göçmen yakalandı.
 
Aynı gün saat 08.30 sıralarında, bu kez Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adasına geçmeye çalıştığı ihbar edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik battaki 29'u Suriye, 8'i Yemen, 3'ü Filistin ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 11'i kadın ve 14'ü çocuk olan bu topluluk da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
 
 
Son olarak dün saat 01.00 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince tespit edilen lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu olan 13'ü erkek, 11'i kadın ve 14'ü çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Bu grup da kıyıya getirildi.
 
 
3 ayrı operasyonda yakalanan toplam 113 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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