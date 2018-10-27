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Çeşme'de 13 kaçak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek isteyen 13 kaçak yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

  • DHA
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Çeşme Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 35 DD 0750 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçme hazırlığı yaptığı belirlenen 5'i Suriye, 8'i Filistin uyruklu, toplam 13 kaçak yakalandı, çok sayıda can yeleği ele geçirildi. Kaçakların yasadışı yollardan Yunanistan'a geçişini organize ettiği iddia edilen Türk vatandaşı L.T. (42) gözaltına aldı.

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