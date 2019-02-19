Çeşme'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Azmak koyu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik şişme bot içerisinde 14 Suriye, 12 Kongo, 9 Filistin, 5 Yemen, 4 İran, iki Güney Afrika ve bir Angola uyruklu olmak üzere 47 düzensiz göçmen yakalandı.

8'i kadın 11'i çocuk 47 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.