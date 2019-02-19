Çeşme'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Azmak koyu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik şişme bot içerisinde 14 Suriye, 12 Kongo, 9 Filistin, 5 Yemen, 4 İran, iki Güney Afrika ve bir Angola uyruklu olmak üzere 47 düzensiz göçmen yakalandı.
8'i kadın 11'i çocuk 47 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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